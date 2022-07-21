اليوم السابع
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الخميس، 21 يوليه 2022 09:10 م
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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بالمنيا

الخميس، 21 يوليه 2022 08:47 م
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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عثر أهالي احدى قرى مركز بنى  مزار شمال محافظة المنيا، علي جثة هامدة لربة منزل مسجاة علي الأرض داخل المنزل وبها آثار شنق حول الرقبة في ظروف غامضة، وتكثف أجهزة الأمن من تحرياتها لمعرفة سبب وظروف الوفاة وهل توجد شبهة جنائية أم لا.

 

تلقت الأجهزة الأمنية  بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بورود بلاغ لقسم شرطة مركز بني مزار، يتضمن العثور علي جثة "ا.ع" 26 عاما ربة منزل ، مسجاة علي الأرض بكامل ملابسها وبها آثار شنق حول الرقبة في ظروف غامضة وتم نقلها لمشرحة المستشفي.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات ومعرفة هل توجد شبهة جنائية أم لا.


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