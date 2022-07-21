اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 02:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان.. تبدأ 20 وحتى 30 أغسطس

الخميس، 21 يوليه 2022 01:48 م
جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 دور ثان.. تبدأ 20 وحتى 30 أغسطس امتحانات الثانوية العامة 2022
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جدول امتحانات الثانوية العامة دور ثان، موضحة أن الامتحانات تبدا 20 أغسطس المقبل وتنتهى 30 من نفس الشهر.
 
وأوضحت الوزارة أنه يؤدى يوم السبت 20 أغسطس الطلاب الامتحان فى اللغة العربية والتربية الدينية والأحد 21 اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية والاثنين 22 أغسطس الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 23 أغسطس الاقتصاد والاحصاء والأربعاء 24 أغسطس الفيزياء والتاريخ والخميس 25 اغسطس اللغة الأجنبية الأولى والسبت 27 اغسطس الكيمياء والجغرافيا والاحد 28 أغسطس الديناميكا والاثنين 29 اغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والثلاثاء 30 أغسطس الاحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.
 

الثانوية العامة

الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022

اعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة ٢٠٢٢

نتيجه الثانويه العامه 2022

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

زغاريد ورقص وشماريخ واحتفالات بـ"الجلاليب البيضا" احتفالا بانتهاء ماراثون الثانوية العامة.. فرحة بين الطلاب فى المنوفية والأقصر والمنيا.. عيد فى الشرقية.. و"اليو السابع" يرصد احتفالات طلاب القليوبية والبحيرة

الخميس، 21 يوليه 2022 01:44 م

احتفالات بالطبل البلدى لطلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بانتهاء الامتحانات

الخميس، 21 يوليه 2022 01:32 م

"الأعلى للأمناء" يشيد باحترافية التعامل مع وقائع الغش بامتحانات الثانوية العامة

الخميس، 21 يوليه 2022 01:29 م

بالدفوف والزى الموحد.. طلاب مدرسة بالمحلة يحتلفون بانتهاء امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 21 يوليه 2022 01:27 م

التعليم: 300 جنيه رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 21 يوليه 2022 01:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة