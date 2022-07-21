جامعة بلجراد تمنح الرئيس السيسى درجة الدكتوراه الفخرية.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها، مسؤولو الجامعة يشيدون بجهود الرئيس فى تطوير التعليم.. جامعة بلجراد تمنح الرئيس السيسى درجة الدكتوراه الفخرية لدوره فى قيادة مصر إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء.. الرئيس: التكريم للشعب المصرى بأكمله كشريك أساسى فى الإنجازات.. وندعو لتعزيز جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.. يجب التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.. الرئيس يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.. ويبحث مع رئيس البرلمان الصربى تفعيل أطر التعاون المشترك.

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ـ مسؤولو الجامعة يشيدون بجهود الرئيس فى تطوير التعليم.. جامعة بلجراد تمنح الرئيس السيسى درجة الدكتوراه الفخرية لدوره فى قيادة مصر إلى مرحلة جديدة من التنمية والبناء.. الرئيس: التكريم للشعب المصرى بأكمله كشريك أساسى فى الإنجازات.. وندعو لتعزيز جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.. يجب التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة.. الرئيس يضع إكليلا من الزهور على قبر الجندى المجهول.. ويبحث مع رئيس البرلمان الصربى تفعيل أطر التعاون المشترك

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