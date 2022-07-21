توزيع لحوم الأضاحى على أسر "تكافل وكرامة" بالإسماعيلية

استقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، قافلة "المصريين للمصريين"؛ لتوزيع 5362 كيلو جراما من لحوم الأضاحي، على أُسَر مستفيدي الدعم النقدي، بناءً على كشوف بأسماء أُسر تكافل و كرامة واردة من وزارة التضامن الاجتماعي.

يأتى ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن اللحوم الواردة من قافلة المصريين للمصريين، سيتم توزيعها على الأُسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل و كرامة"، بحسب الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها الأسماء الواردة من الوزارة، على أن تستفيد كل أسرة بـ2 كيلوجرام من اللحوم، بإجمالى 2681 أسرة.