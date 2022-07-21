اليوم السابع
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توزيع لحوم الأضاحى على أسر "تكافل وكرامة" بالإسماعيلية

الخميس، 21 يوليه 2022 03:41 م
توزيع لحوم الأضاحى على أسر "تكافل وكرامة" بالإسماعيلية استلام لحوم الأضاحى فى الإسماعيلية
الإسماعيلية- صبرى غانم

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استقبلت محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، قافلة "المصريين للمصريين"؛ لتوزيع 5362 كيلو جراما من لحوم الأضاحي، على أُسَر مستفيدي الدعم النقدي، بناءً على كشوف بأسماء أُسر تكافل و كرامة واردة من وزارة التضامن الاجتماعي.
 
يأتى ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية.
 
وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، أن اللحوم الواردة من قافلة المصريين للمصريين، سيتم توزيعها على الأُسر المستفيدة من الدعم النقدي "تكافل و كرامة"، بحسب الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها الأسماء الواردة من الوزارة، على أن تستفيد كل أسرة بـ2 كيلوجرام من اللحوم، بإجمالى 2681 أسرة.
 
استلام لحوم الأضاحي فى الإسماعيلية (1)
 
استلام لحوم الأضاحي فى الإسماعيلية (2)
 
استلام لحوم الأضاحي فى الإسماعيلية (3)
 
استلام لحوم الأضاحي فى الإسماعيلية (4)
 
استلام لحوم الأضاحي فى الإسماعيلية (5)
 
 
استلام لحوم الأضاحي فى الإسماعيلية (6)
 

الاسماعيلية

تكافل وكرامة

المصريين للمصريين

محافظة الاسماعيلية



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