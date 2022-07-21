تنفيذ مشروع توصيل الكهرباء لمستشفى الداخلة الجديد بتكلفة 20 مليون جنيه

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل وزارة الكهرباء ونقيب المهندسين بالوادي الجديد، اليوم الخميس، أن القطاع ، نفذ مشروع توصيل التيار الكهربي لمستشفى الداخلة العام بمدينة موط، حيث بدأ تنفيذ المشروع في منتصف مارس الماضي وسينتهي خلال شهر نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة تواصل تنفيذ مشروع مستشفى جديد بمدينة "موط" بمركز الداخلة بتكلفة 600 مليون جنيه حيث إن الوزارة انتهت من تنفيذ 90 % من مشروع إنشاء مستشفى جديدة وهي مستشفى الداخلة العام بمركز الداخلة بقوة 120 سريرا وبها مهبط طائرة مروحية هيلوكوبتر، لتدخل الخدمة في شهر ديسمبر المقبل.