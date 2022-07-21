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تنسيق الجامعات 2022.. ما هى أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات الإعلام؟

الخميس، 21 يوليه 2022 12:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. ما هى أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات الإعلام؟ كلية الإعلام
كتب محمد صبحى

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مع قرب انطلاق فتح باب التسجيل وحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، القبول بالجامعات للعام الجامعى 2022 / 2023، وتعد كلية الإعلام من ضمن الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك ينشر اليوم السابع الاماكن التى يؤدى فيها الطلاب اختبارات القدرات لكليات الإعلام. 

وتؤدى الاختبارات كالأتى -:

يؤدى طلاب محافظات القاهرة – الجيزة - الإسكندرية – مطروح – الفيوم - القليوبية [غرب شبرا الخيمة - شبين القناطر - الخانكة - قليوب - القناطر الخيرية - شرق شبرا الخيمة - العبـور - الخصوص] بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

كما يؤدى طلاب محافظات السويس – بورسعيد - دمياط – شمال سيناء - جنوب سيناء – الإسماعيلية، اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة السويس.

أما طلاب محافظات المنيا - بنى سويف - أسيوط سيؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة بنى سويف، وطلاب محافظات الوادى الجديد – سوهاج – قنا – البحر الأحمر - الأقصر ـ أسوان، يؤدون اختبارات القدرات فى كلية الإعلام جامعة جنوب الوادى.

كما يؤدى طلاب محافظات القليوبية [بنها - كفر شكر- طوخ – قها] - الشرقية - البحيرة - الدقهلية- الغربية- المنوفية - كفر الشيخ فى كلية الإعلام جامعة المنوفية.


تنسيق الجامعات 2022

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