اليوم السابع
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تغيب 217 طالبا وطالبة عن أداء امتحانات نهاية ماراثون الثانوية العامة بكفر الشيخ

الخميس، 21 يوليه 2022 02:13 م
تغيب 217 طالبا وطالبة عن أداء امتحانات نهاية ماراثون الثانوية العامة بكفر الشيخ جانب من غرفة العمليات
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أدى 20 ألف و898 طالب وطالبة آخر امتحانات الثانوية العامة بكفر الشيخ فى مواد الأحياء والفلسفة والاستاتيكا، وتغيب عن أداء الامتحان 217  طالب وطالبة، كما أدى طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة الإحصاء، ولم ترصد غرفة العمليات وإدارة الأزمات أى مخالفات أو شكاوى من الطلاب أو أولياء أمورهم، ولم ترصد غرفة العمليات أو مخالفات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر لكل المشاركين في ماراثون الثانوية العامة، من العاملين بالتربية والتعليم "غرفة العمليات، ورؤساء لجان ومراقبين وملاحظين وعمال وإداريين ورجال الأمن" بقيادة اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، والحكم المحلى "مجالس مدن والوحدات المحلية"، وأولياء أمور الطلاب لتهيئتهم كل السبل والراحة لأداء الطلاب الامتحانات، متمنيا التوفيق والنجاح لهم، ويكون من بينهم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

وأشاد محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، بمستوى وعي الطلاب وتعاونهم، بالجهود المبذولة من جميع القائمين على أعمال الامتحانات من الملاحظين والمراقبين والإداريين ورؤساء اللجان وأعضاء مركز التوزيع والعمال الذين شاركوا في الإشراف على أعمال الامتحانات باللجان الامتحانية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن  كفر الشيخ فى تأمين وصول صناديق الأسئلة وعودة أوراق الإجابة.

وأضاف عبدالله، أنه تم متابعة مسار الامتحانات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها اللحظي بالغرف الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة وغرفة عمليات الوزارة عن طريق شبكة الفيديو كونفرانس للاطمئنان على سير الامتحانات، وتأمين اللجان واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لضمان حسن سيرها وتوفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأدائها بسهولة ويسر.


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