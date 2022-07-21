اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 04:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم دمياط" يعلن موعد اختبارات مدارس الضبعة الفنية النووية

الخميس، 21 يوليه 2022 04:09 م
"تعليم دمياط" يعلن موعد اختبارات مدارس الضبعة الفنية النووية الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط
دمياط - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط، عن موعد إجراء الاختبارات الخاصة بمدارس الضبعة الفنية النووية، والتي تقرر لها يومي 24-25 يوليو الجاري بمركز التطوير التكنولوجي بمدينة دمياط الجديدة. 
 
وأكد الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط على ضرورة استكمال الأوراق المطلوبة من قبل الراغبين في الالتحاق بالدراسة داخل مدارس الضبعة النووية قبل يوم الاختبار، مشيرا إلى أن إدارة التعليم الفني تستقبل يوميا طلبات الالتحاق بمدارس الضبعة الفنية النووية. 
 
واضاف وكيل تعليم دمياط، أنه لن يسمح بدخول الاختبارات الا لمن انتهي من تقديم ملف التحاقه كاملا لإدارة التعليم الفني بديوان عام المديرية ، لافتا إلى ضرورة سرعة استيفاء الشروط قبل موعد الاختبارات. 
 
وانتهت اليوم امتحانات الثانوية العامة وسط احتفالات الطلبة، والتي شهدتها بعض مدارس المحافظة عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة اليوم.

التربية والتعليم

الثانوية العامة

محافظة دمياط

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

التعليم الفني



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة