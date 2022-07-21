تعرف على نتائج اجتماع لجنة التنمية المحلية المختصة بملف التصالح ببنى سويف

شهد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بنى سويف تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار وزير التنمية المحلية المختصة التصالح على مخالفات البناء ، وذلك في حضور : هشام الدين حنيش " رئيس اللجنة " ، سليم ابراهيم " ممثلا عن وزارة التخطيط "، أحمد على "ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات"، وعدد من التنفيذيين المعنيين من ديوان عام المحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ومديري المراكز التكنولوجية.

ناقشت اللجنة الموقف التنفيذي لهذا الملف الحيوي، والإجراءات المنفذة والمقترحة للدفع بمعدلات التنفيذ، وتذليل كافة المعوقات لتحقيق معدلات أفضل ونسبة تنفيذ جيدة، من خلال إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للبت في ملفات التصالح، مثل: تسريع وتيرة أعمال تسجيل البيانات الخاصة بملفات التصالح لجميع المدن والقرى ولجان المعاينات والفحص ، وتحصيل رسوم جدية التصالح واستكمال تحصيل قيمة التصالح للملفات المنتهية، وغيرها من الإجراءات.

حيث أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات محافظ بني سويف بأهمية ملف التصالح وأنه في مقدمة اهتمامات الجهاز التنفيذي ، خاصة وأنه يتعلق ويتماس مع احتياجات المواطنين الأساسية، فضلا عن استرداد حق الدولة ، وأن المحافظ يتابع معه والسكرتير العام اللواء جمال مسعود تفاصل الملف بشكل مستمر.