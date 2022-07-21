تعرف على سبب ارتداء المتهمين بقتل الإعلامية "شيماء جمال" البدلة البيضاء

كتب أحمد الجعفرى

ظهر المتهمان بقتل الإعلامية شيماء جمال أمام محكمة جنايات الجيزة مرتدين الزى الأبيض، وهى ملابس الحبس الاحتياطى، نظرًا لعدم وجود أحكام جنائية مسجلة ضدهم حتى الآن.

ولكن ما هى قصة الوان ملابس السجناء؟

البدلة البيضاء المعروفة بزى الحبس الاحتياطى والمميزة للمتهمين فى ذلك الطور من أطوار التقاضى، هى أول ما يرتديه المتهم فور القبض عليه وإيدعه السجن، حتى ولو كان صادر ضده أحكام قضائية غيابية، فلائحة السجون تحدد الألوان التى يرتديها السجين وفقاً للأحكام الصادرة حضوريا، ويبدو من اللون الأبيض المعروف عنه بالنقاء والطهارة أنه اختير خصيصاً للمحبوسين احتياطياً على ذمة قضية.

البدلة الزرقاء هى بدلة قديمة جداً يرجع تاريخه إلى الاحتلال الإنجليزي لمصر، وتم اختيار اللون الأزرق تحديداً نظراً لتحمله كافة القاذورات والأوساخ، وكان يتم صبغها بصبغة زرقاء قوية تسمى "النيلة"، خاصة وأن ملابس السجناء لم تكن تنظف بشكل يومى، وحتى عمال التراحيل كانو يرتدون جلابيب زرقاء لذات الهدف.

البدلة الزرقاء وهى الأشهر على الإطلاق نظراً لأنها الزى التقليدى، الذى يقضى به معظم المتهمين المدانين فى قضايا مختلفة حياتهم بها داخل السجون، وهى الأوسع انتشاراً والأكثر استخدامًا عكس البدلتين الأخريين (الحمراء والبيضاء)، حيث يرتديها المتهمون الصادر ضدهم أحكام قضائية مختلفة، لا تتحدد وفقاً لعدد السنين المقضى بها على المتهم، ولكن يكفى أن يصدر ضده حكم واحد بالسجن لتصبح زيه الرسمى.

البدلة الحمراء وهى الأكثر إثارة بين البدل الثلاث، ذلك لكونها ارتبطت بعقوبة الإعدام، غير معروف سبب واضح لكونها حمراء، ولكن يبدو أن لونها اختير ليكون لافتاً للنظر ومن الألوان القوية لتميز المتهمين، الذين يرتدونها عن باقى المتهمين، نظراً لكونهم من أخطر العناصر المتواجدة داخل السجون وذلك بعد صدور حكم بإدانته بالإعدام، فتكون الأنظار متوجهة إليهم طوال الوقت وسط مراقبة مستمرة لسلوكهم وأفعالهم، ويرجع تاريخ تلك البدلة لما يقرب من 60 عاماً، وقبل ذلك كان المحكوم عليه بالإعدام لم يكن يتميز بالملبس لأنه كان يتنقل فى مكان خاص وعليه حراسة مشددة وكان مراقبا على مدار الساعة.