تعرف على أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية.. صور

شهدت الأسواق بمحافظة المنوفية، انخفاضا فى الأسعار ورصدت كاميرا السابع خلال جولة من إحدى الأسواق بمحافظة المنوفية، بلوغ سعر كيلو الرومى الأبيض 55 جنيها وكيلو الرومى البلدى بـ65 جنيها، وكيلو الأرانب بـ50 جنيها وكيلو البط البلدى 55 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 35 إلى 38 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ55 جنيها، وجوز السمان بـ25 جنيها، وكيلو الوز بـ60 جنيها، والبانيه 82 جنيها.
وبلغ سعر الطماطم بين2 إلى 3 جنيهات مقابل 5 جنيهات في تعاملات الأيام الماضية، والبطاطس 1.25 إلى 4 جنيهات، والبصل 1 إلى 2.5 جنيه والكوسة 2.5 إلى 4.5 جنيه، والجزر بدون عروش 1.5 الى 4 جنيهات، الخيار بين 3 إلى 4جنيهات .
كما سجل سعر الباذنجان البلدي 4 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 2.5 إلى 4.5 جنيه والباذنجان الأبيض 3 إلى 4 جنيهات والرومي الصوب 2 الى 3 جنيهات والفلفل الحامي 3 إلى 4 جنيهات.
وسجلت أسعار الفاكهة التفاح من 10 إلى 12جنيهات، والموز من 10الى 12 جنيها، والاناناس من 5 إلى 6 جنيهات ، البطيخ من 5 إلى 6 جنيهات، البرتقال من 5 إلى 6 جنيهات، والجوافة من 6 إلى 7 جنيهات.
أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية (1)
أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية (2)
أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية (3)
أسعار الدواجن والخضروات والفاكهة فى المنوفية (4)
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