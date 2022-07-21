تحصين 59 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت قرى محافظة كفر الشيخ، حملات تحصين الماشية ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، بالإضافة لأعمال الترقيم، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع مستمرة بالقرى والمراكز، ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، مؤكداً أن عبوات التحصين متوفرة بشكل جيد، والحملة مستمرة بالتزامن مع توعية المربين وأصحاب الحيوانات وتحصينها ضد مرض الحمى القلاعية وترقيمها، وذلك من خلال اللجان البيطرية على مستوى مراكز المحافظة، لتحقيق أهداف الحملة القومية.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحصين 59 ألف رأس ماشية، منهم 52.5 ألف رأس " جاموس وأبقار" و6.5 ألف رأس ماعز وأغنام، في أول أسبوع من بدء الحملة، كما تم تنفيذ 120 ندوة إرشادية بقرى مراكز المحافظة،موجهاً الشكر لمدير عام الطب البيطري بالمحافظة والمسئولين عن الحملات بالمديرية والإدارات والوحدات البيطرية.



وأضاف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، مازالت عمليات التحصين والترقيم مستمرة، ونستهدف تحصين 212 ألف رأس ماشية، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتتم عمليات التحصين من خلال فرق متخصصة، فكل لجنة من اللجان البيطرية تتكون من لجنتين لجنة للترقيم ولجنة للتحصين، مشيداً باتباع المواطنين واستجابتهم للحملة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، نظراً لزيادة الوعى البيطري لديهم مع الإرشاد والتوعية المكثفة قبل وأثناء الحملة وعلمهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين.





التوعية بخطورة مرض الحمى القلاعية



تحصين الماشية



جانب من أعمال التوعية



حملات توعية بالقرى