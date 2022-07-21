تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع فى إسنا بالأقصر.. صور

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه ضمت لجنة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع في نطاق وحدة أصفون البيطرية الدكتور الأمير عبد الرازق، ولجنة تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع فى نطاق وحدة الدير الدكتور صلاح عبد المتعال وحدة الدير البيطرية، ولجنة تأمين وترقيم وتسجيل وتحصين بنطاق وحدة المحاميد بحري الدكتور محمد عمر والدكتور كيرلس لطفى.

وتم توعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع حفاظاً على صحة وسلامة الحيوانات الخاصة بهم، ومنعاً من انتشار هذه الأمراض الوبائية، وتوعية المواطنين بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تعريف المواطنين بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث:- "أعراض المرض على الحيوانات المصابة - أنواع الحيوانات القابلة للإصابة - طرق نقل المرض ومصادر العدوى -التوعية بطرق الوقاية من هذة الامراض الوبائية وطرق التحكم والسيطرة على المرض".



لجان الطب البيطرى بمدينة إسنا تجرى أعمال تحصين المواشي (1)



لجان الطب البيطرى بمدينة إسنا تجرى أعمال تحصين المواشي (2)



لجان الطب البيطرى بمدينة إسنا تجرى أعمال تحصين المواشي (3)



لجان الطب البيطرى بمدينة إسنا تجرى أعمال تحصين المواشي (4)