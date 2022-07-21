تحرير 165 محضرا تموينيا وحملات تفتيشية مكبرة بنطاق محافظة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية بأنه تم تحرير (165) محضرا تموينيا متنوع بنطاق المحافظة خلال يوم واحد من الحملات التموينية تنوع ما بين (61) محضرا مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير ( 104 ) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى.



وأضاف "الجمال" أنه تم تحرير (4) محاضر جنح بمركز السادات ضد أصحاب محلات بقالة لحيازتهم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وكذا تحرير محضر جنح بمركز بركة السبع ضد صاحب محل عطور لحيازته عبوات عطور منتهية الصلاحية ، فيما تم تحرير محضر جنح بمركز منوف ضد صاحب محل بيع مواد غذائية بناحية فيشا الكبري لحيازته كمية قدرها (2) طن مكرونة لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمي ، كما تم تحرير محضر جنح بمركز شبين الكوم ضد صاحب محل أعلاف بناحية مليج لحيازته كمية قدرها (1) طن ردة بدون مستندات ولعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى.



ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات التجارية والتفاعل الفورى مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.