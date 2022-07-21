تحذيرات في كندا من موجة شديدة الحرارة في أنحاء مختلفة من البلاد

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أصدرت وزارة البيئة الكندية، اليوم الخميس، تحذيرات من ارتفاع الحرارة في عدد من المقاطعات، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة أو تتجاوز 30 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة.



وتغطي تحذيرات الحرارة مساحات شاسعة من جزيرة الأمير إدوارد ونيوبرونزويك ونوفا سكوشا وأونتاريو وكيبيك، حيث حذرت السكان من أن بعض المناطق قد لا تتراجع فيها الحرارة حتى عطلة نهاية الأسبوع.



وتقول وزارة البيئة الكندية إن نسبة الرطوبة قد تدفع الحرارة إلى 40 درجة مئوية.



وتحذر الوكالة من أن الهواء الساخن والرطوبة يمكن أن يؤدي أيضا إلى تدهور جودة الهواء، وتشجعهم على مراقبة آثار أمراض الحرارة، والتي تشمل التورم والطفح الجلدي والتشنجات والإغماء والإجهاد الحراري وضربات الشمس.



كما تحذر وزارة السلامة العامة في مقاطعة بريتش كولومبيا الناس من الاستعداد لموجة حر، وأصدرت بيانا مفاده أنه على الرغم من عدم توقع حالة طوارئ شديدة بسبب الحرارة، فإن التحذيرات من الحرارة ممكنة في بعض المناطق، بدءا من يوم السبت وتستمر حتى الأسبوع المقبل.