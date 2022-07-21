تأجيل محاكمة متهم بالشروع فى قتل شخص ببنها بسبب خلافات مالية لسبتمبر المقبل

القليوبية - إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين مجدى نبيل شقيق نصرالله، وسامح أحمد عبدالوهاب حليمة، وأحمد محمد عبدالقادر عوض، ووكيل نيابة، أحمد سامى، وأمانة سر محمد الخضرى ولطيف عبدالجواد، تأجيل محاكمة المتهم بالشروع فى قتل شخص بدائرة مركز بنها بالاشتراك مع سبق الحكم عليهم بالإعدام لجلسة اليوم الرابع من دور شهر سبتمبر المقبل.



ترجع القضية إلى أنه فى يوم 9 / 11 / 2021 بدائرة مركز بنها محافظة القليوبية، قام " إيهاب ج.ع"، و " قاسم ح .ع" ، و " علاء ك .ع"، بالشروع فى قتل المجنی علی " ابراهیم محمد ابراهيم عبده" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الغرض سلاحا ناريا " فرد خرطوش وطلقة من ذات عيارها وسلاح أبيض ( عصی خشبیة) .



وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 29324 لسنة 2021 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2977 لسنة 2021 مركز بنها، أن المتهمين وتربصو له بالطريق الذي أيقنو سلفا مروره به وما أن ظفروا به حتی انهالا عليه المتهمين الأول والثاني ضرباً باستخدام السلاح الأبيض أفق البيان وحال محاولته الفرار أطلق المتهم الثالث صوبة عيارا ناريا فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصدين قتله إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركته العلاج على النحو المبين بالتحقيقات.



كما حازوا وأحرزوا بغير ترخیص سلاحا ناریا غیر مششخن " فرد خرطوش"، كما أنهم حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أداة " " عصا خشبية" مما نستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أومبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.