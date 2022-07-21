بيطرى دمياط تعلن استمرار حملات التحصين ضد الحمى القلاعية الوادى المتصدع.. صور

دمياط - فريق المحافظات

أعلنت مديرية الطب البيطري بدمياط، عن استمرار حملات التحصين ضد انتشار الحمي القلاعية، وحمي الوادى المتصدع.



وأشارت مديرية الطب البيطري في بيان لها، إلى أنه تم تجهيز فرق طبية بالتنسيق بين مديرية الطبي البيطري والزراعة، لزيارة كافة المزارع المتواجدة بنطاق المحافظة، وتقديم التحصينات اللازمة للناشئة ضد انتشار تلك الأوبئة.



ومن جانبه، أكد الدكتور إيهاب شكري مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن هناك تنسيق قوى مع مديرية الزراعة من أجل استكمال حملات التحصين، لافتا إلي أن مبادرة "اجري وحصن" التى أطلقتها مديرية الزراعة بدمياط كان لها تأثير كبير في توعية المزارعين لأهمية التحصينات، مطالبا الجميع بالتعاون مع الفرق الطبية من أجل تقديم التحصينات اللازمة.



وأضاف مدير عام الطب البيطري بدمياط، أن حملات التحصين ضد الحمي القلاعية مستمرة خلال الفترة الخالية، لافتا إلي أن هناك جدول تم إعداده لتكرار زيارة الاماكن التي سبق وتم زيارتها لمتابعة الأمر والتصدي لأي طوارئ تحدث.













