اليوم السابع
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بيرو.. النيابة العامة تفتح تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة بيدرو كاستيليو

الخميس، 21 يوليه 2022 08:36 م
بيرو.. النيابة العامة تفتح تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة بيدرو كاستيليو بيدرو كاستيليو
كتب محمد جمال

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فتحت النيابة العامة في بيرو تحقيقا جديدا مع رئيس الدولة بيدرو كاستيليو للاشتباه بتوفيره الحماية لمتهمين في قضايا جنائية، وتم فتح التحقيق في أعقاب تصريحات وزير الخارجية ماريانو جونزاليز بعد يومين من إقالته، الذي اتهم الرئيس بتوفير الحماية لأشخاص من خاشيته، فتحت تحقيقات جنائية معهم. وقدم الوزير السابق إفاداته للنيابة العامة، بحسب "روسيا اليوم".

ويتهرب وزير النقل والمواصلات السابق حوان سيلفا والسكرتير السابق لمكتب الرئاسة برونو باتشيكو، من تهم جنائية. وهناك مكافأة مقابل المعلومات التي ستساهم في القبض عليهما.

ويتهم سيلفا وباتشيكو بتلقي رشاوى أثناء عقد الصفقات بين الحكومة والشركات.


بيدرو كاستيليو

بيرو

برونو باتشيكو

ماريانو جونزاليز

باتشيكو



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