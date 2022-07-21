بوليتيكو: بيلوسى تُهدد بلينكن بإعلان روسيا دولة راعية للإرهاب عبر الكونجرس

كتب محمد جمال

حذرت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسي بيلوسى، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، من أن الكونجرس سيصنف روسيا كدولة راعية للإرهاب إذا لم تفعل وزارة الخارجية ذلك، حسبما أفادت صحيفة "بوليتيكو" يوم الخميس نقلاً عن مصادر مطلعة.

ووفقًا لـ”بوليتيكو”، قالت المصادر إن التحذير جاء خلال محادثة هاتفية بين بيلوسى وبلينكن فى وقت سابق من الأسبوع.

وسلطة الولايات المتحدة المخولة تصنيف الدول على أنها راعية للإرهاب هي وزارة الخارجية، لكن بعض أعضاء الكونجرس يعتقدون أنه لا توجد عوائق قانونية أمام الكونجرس لتمرير قانون ذي صلة وتسمية روسيا بدون وزارة الخارجية.

ونُقل عن أحد المساعدين الديمقراطيين قوله: “من الواضح أن تمرير الكونجرس للتشريع هو طريق أكثر تعقيدًا من قيام بلينكن بإعلانه، لكنه سيعطي الإدارة الغطاء السياسي الذي تحتاجه لتصعيد الضغط الاقتصادي ضد بوتين”.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن وزارة الخارجية ومكتب بيلوسي رفضا التعليق.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب في منتصف أبريل، وكرر البرلمان الأوكراني الدعوة في أوائل مايو.

وقامت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على الفور بصياغة قرار ذي صلة، لكن بدت وزارة الخارجية مترددة في المضي قدماً في التصنيف.