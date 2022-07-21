بريطانيا: طرد نصف الجواسيس الروس العاملين فى أوروبا بغطاء دبلوماسي

كتب أحمد عرفة

أكدت الاستخبارات البريطانية، أنه تم طرد نصف الجواسيس الروس الذي يعملون في أوروبا بغطاء دبلوماسي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت الاستخبارات البريطانية: جهودنا تركز حاليا على الصين أكثر من أي بلد آخر.

وفى وقت سابق صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن واقع اليوم هو تعدد الأقطاب، حيث تمثل موسكو وشركائها في "بريكس" بديلا عن النظام العالمي الغربي "القائم على القواعد".

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لها اليوم الخميس، 21 يوليو، حيث تابعت: "يحاول المسؤولون الأمريكيون في الأيام الأخيرة، وكأنهم يقنعون الجميع، وربما في البداية أنفسهم، أن روسيا في (عزلة تامة) ومنفصلة عن (بقية العالم). إلا أنهم، وإذا كانوا يعتبرون أنفسهم (بقية العالم)، فإن العزلة في حقيقة الأمر هي العزلة الذاتية لواشنطن وبروكسل ولندن".

وأشارت زاخاروفا إلى أن الدول التابعة للولايات المتحدة الأمريكية بالفعل مستعدة لدعم أي مغامرة لواشنطن، لكن، والحديث لزاخاروفا، "إذا نظرنا للأمور بعقلانية، فإن معظم دول العالم لا تدعم العقوبات المناهضة لروسيا، وتسعى للحفاظ على علاقات طبيعية معها".