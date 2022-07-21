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برلمانى روسى: وزير الدفاع الأمريكى منفصل عن الواقع

الخميس، 21 يوليه 2022 07:00 ص
برلمانى روسى: وزير الدفاع الأمريكى منفصل عن الواقع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
وكالات

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اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكى، أنه من الأجدى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، حصر أخطاء بلاده قبل تقييمه أخطاء روسيا، مؤكدا أنه منفصل عن الواقع.

وأضاف سلوتسكي: "قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن روسيا أخطأت "التقدير"، حين قررت أنه "يمكن أن تصمد لفترة أطول من أوكرانيا، من الواضح أن السيد أوستن انفصل عن الواقع، من الأجدى به أن يحصي أخطاء بلاده" قبل انتقاد الدول الأخرى.

وأشار سلوتسكي إلى أن الولايات المتحدة تلقي باللوم على روسيا في العديد من المشاكل، وتابع: "لم يبق لديهم الآن إلا إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء، من ارتفاع أسعار البنزين إلى درجات الحرارة غير الطبيعية".


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