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بداية عام هجرى جديد.. تعرف على موعد غرة شهر المحرم لعام 1444 هجريا

الخميس، 21 يوليه 2022 03:00 ص
بداية عام هجرى جديد.. تعرف على موعد غرة شهر المحرم لعام 1444 هجريا غرة محرم
كتب محمود راغب

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طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فإن هلال شهر المحرم سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 56 مساءَ بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من ذي الحجة 1443هـ الموافق 28/7/2022م (يوم الرؤية).

 

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

 

كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

 

وبذلك يكون يوم الجمعة 29 يوليو 2022 م هو المتمم لشهـر ذي الحجة 1443هـ ، وتكون غرة شهر المحرم 1444 هـ فلكياً يوم السبت 30 يولية 2022 م.


محرم

شهر محرم

غره محرم

العام الهجرى

العام الهجرى الجديد



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