بدء فعاليات برامج التدريب الصيفى لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، عن إستكمال برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، بالتعاون مع المحطة الإقليمية للبحوث الزراعية بالمحافظة، و الإدارة الزراعية بموط، وإدارة التجارب الزراعية بالداخلة، وبمشاركة الدكتور يوسف دياب مدير إدارة التجارب الزراعية بالداخلة، والمهندس سيد مدني محمود .مدير الإدارة الزراعية بموط، و الدكتوره سهير كامل مدير مركز الارشاد الزراعي بالداخلة .



وانتظم طلاب من الفرقة الثانية والثالثة بكلية الزراعة فى أداء التدريب الصيفي، حيث حاضرت الدكتورة شيماء ناجي باحث بمعهد بحوث امراض النبات، عن طرق تشخيص الامراض النباتية ،والتعرف على أهم الأمراض الفطرية والبكتيريا وأهم الأعراض المميزة للأمراض النباتية، وطرق عزل الفطريات والبكتريا في المعمل وأهم الأمراض النيماتودية ،وكيفية استخلاصها من التربة ،وأهم طرق المكافحة للأمراض النباتية.



وتم تنفيذ زيارة ميدانية لأهم المشروعات الزراعية الصغيرة بقرية الجديدة التابعة لمركز الداخلة، وتضمنت مشروع تصنيع الجبنة الرومي ،حيث قام الفنيين بشرح مراحل التصنيع حتى انتاج اقراص الجبنة الرومي الصالحة للاستهلاك، و مصنع الارابيسك بجمعية (القائم على جريد النخيل) تنمية المجتمع ، وشرح القائمون على المشروع مراحل التصنيع ، وقام بعض الطلاب بعمل تجربة عملية لتشكيل جريد النخيل .





برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (1)



برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (2)



برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (3)



برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (4)



جانب من فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (1)



جانب من فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (2)



جانب من فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (3)



جانب من فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (4)



جانب من فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (5)



فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (1)



فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (2)



فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (3)



فعاليات برامج التدريب الصيفي لطلاب كلية الزراعة بالوادى الجديد (4)



