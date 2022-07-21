بدء فعاليات الأولمبياد الخامس لقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان

كتب محمد صبحى

شهدت جامعة حلوان انطلاق الأولمبياد الخامس لقطاع الحاسبات و الذكاء الاصطناعي ، من أجل إبراز جهود مواكبة الثورة الصناعيه ومدى استعداد الجامعات لمواكبة التحديات التكنولوجية الحديثة، وسط حضور كوكبة كبيرة من الخبراء والمتخصصين وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أفتتح ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الأولمبياد بحضور اللواء اسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة، الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة إيمان ثروت رئيس قطاع الحاسبات، الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الدكتورة منال عبد القادر وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لشئون التعليم والطلاب ورئيس الأولمبياد.

وأشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بتنظيم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي الأولمبياد الخامس، معبرا عن سعادته لاستضافة هذه الفعالية وخروج روايات وخيال الذكاء الاصطناعي إلي الواقع العملي، والآن نشهد ثورة صناعية رابعة يتم إستغلالها لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يبرز جهود مواكبة الثورة الصناعيه ويوضح مدى استعداد الجامعات لمواكبة تطبيقاتها المختلفة والاستجابة للتحديات التكنولوجية الحديثة وكيفية إعداد أجيال جديدة قادرة علي التطور والتعامل مع سوق العمل فى المستقبل.

وأكد رئيس الجامعة أنه سعيد لانه يرى الحماس يعلو وجوه الطلاب الذين يشاركون بجهود كبيرة تعزز الجهود التنافسية وربط الدراسة الأكاديمية مع الواقع العملي وخطة الدولة، مؤكدا أن الهدف الرئيس من الأولمبياد هو تبادل الأفكار وعرض ماتوصلتم إليه من أفكار بناءة، موكدا أن الشباب هم أمل المستقبل وقاطرة التقدم وهذا هو الهدف الرئيس للدولة.

وأعرب اللواء اسماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لهذه الجهود الطلابية والتعاون البناء بين أعضاء الفرق المتنافسة من أجل الخروج بهذه المشروعات المتميزة.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب أن الأولمبياد فرصة للطلاب لوضع ما درسوه قيد التطبيق العملي وهو فرصة لتشجيع المواد، وتنمية قدرات الطلاب العملية موضحا أن الجامعة يسعدها إستضافة هذه الفعالية الهامة حيث تحرص الجامعة على تنظيم الفعاليات الطلابية التى من شأنها تطوير قدرات ومهارات الطلاب، وبصفة خاصة فى بيئة تنافسية من شأنها تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع.

وقالت د الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الأولمبياد يهدف لخلق روح الإبداع عند الطلاب والأفكار الابتكارية، لتقديم حلول للمشكلات التي تواجه الدولة، مؤكدة علي حرص قيادات الجامعات وكليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي على بناء قوى بشرية متميزة لتكون قاطرة تنمية تلحق مصر بالثورة الصناعية والمعلوماتية .

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إيمان ثروت رئيس قطاع الحاسبات أنها سعيدة بإعادة عقد الأولمبياد الخامس بعد فترة توقف لظروف كورونا حيث يتم كل مرة أختيارموضع محدد للطلبة للعمل عليه لتحفيز خيالهم وفكرهم الابداعي، مايساعدهم علي الالتحاق بسوق العمل ومواجهة التحديات، ويتضمن موضوع المسابقة هذا العام تصميم وتنفيذ تطبيقات في المجال الطبي وسوف يعرض من خلال المسابقة حلول للعديد من المشاكل الطبية.

وفي كلمته أعلن الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان عن الفائز الحقيقي في هذا الأولمبياد مشيرا إلى أن الفائز الحقيقي هو مصر وقطاع الحاسبات بالافكار الإبداعية التي يقدمها الطلاب من كليات الحاسبات من جميع الجامعات، لأن هذا المنتدي السنوي يعقد برعاية لجنة قطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع كليات الحاسبات، حيث يشارك في مسابقة الأولمبياد 24 جامعة حكومية وخاصة، ويتضمن مشاركة 200 طالب.

واوضحت الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان ورئيس الأولمبياد أنها شرفت بأن يسند لها تنظيم هذا الحدث الهام وحرصت وفريق العمل معها أن يسعوا إلي التميز وأن يقدموا الأولمبياد بشكل مختلف عن الدورات السابقة حيث تم تقسيم التقييم الي مرحلتين، المرحلة الاولي والذي تم فعليا الانتهاء من تقييمها، حيث تم رفع جميع المشروعات من قبل الفرق المشاركة قبل اجازة عيد الاضحي علي موقع الاولمبياد الذي اعد خصيصا لهذا الغرض وتم تقييم المرحلة الثانية يوم انعقاد الاولمبياد 20 يوليو حيث شارك في التحكيم الدكتور وليد سروجي عميد كلية الطب بجامعة حلوان، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان، الدكتورو نانسي سالم وكيل التعليم والطلاب بكلية الهندسة جامعة حلوان والدكتور احمد الوريث ومجموعة من الاساتذة بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان.

واكدت الدكتورة منال عبدالقادر انها لا تتبني شعار أن الكلية المضيفة لابد أن يكون لها مركز من المراكز الثلاثة وفعليا وقت إعلان نتائج مسابقة الاولمبياد في ختام اليوم لم تكن حاسبات حلوان من ضمن المراكز الثلاثة الاولي، تم التحكيم بكل شفافية وعدالة.

وجاءت نتائج الأولمبياد الخامس لقطاع الحاسبات والذكاء الاصطناعي كالتالي : حصلت جامعة الزقازيق علي المركز الأول بينما فازت جامعة المنصورة بالمركز الثاني، وجاءت جامعة كفر الشيخ في المركز الثالث.

وفي ختام فعاليات الأولمبياد أهدي الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان اللواء سماعيل الفار نائب وزير الشباب والرياضة، الأستاذة الدكتورة إيمان ثروت رئيس الأولمبياد درع جامعة حلوان تكريما لها.