بدء التدريب الصيفى لـ220 طالبا بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب بالمنوفية.. صور

فريق المحافظات

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن بدء التدريب الصيفي لــ 220 طالبا بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بالصفوف الأول والثاني لعام 2021-2022، خلال الفترة من 17-7 وحتي 25-8-2022 داخل المحطات والشبكات والمعامل والورش التابعة للشركة .



وذكر نجيب أنه تم وضع خطة للتدريب تحت الإشراف الكامل للإدارة العامة للتدريب وبواسطة فريق عمل متخصص من المهندسين والكيميائيين القائمين على عملية التدريس بالمدرسة مع الإستعانة بمسئولي السلامة والصحة المهنية بالمحطات التي يتم فيها التدريب.



وأكد نجيب على أن الهدف من التدريب هو تدريب الطلاب عمليا على ماتم دراسته نظريا خلال العام الدراسي وسيستمر التدريب حتى يوم 25/8/2022 من أجل خلق كوادر مؤهلة للعمل كفنيين في المحطات.



وأضاف نجيب تم توزيع الطلبة على المحطات على مستوى المحافظة ويتم تدريبهم تحت اشراف نخبة من مهندسين وفنيين وكميائيين بهدف الوصول بالطلبة الى مستوى فنى عالى من الكفاءة والمهارة .



وأوضح نجيب يتضمن التدريب تعليمات أساسية عن الأمن والسلامة والغسيل والصيانة وكذلك مراحل معالجة مياه الصرف الصحي من المدخل الي السيب النهائي وتناول أيضا كيفية غسيل الخزانات العلوية وفتح محابس الغسيل ومتابعة جودة المياه.



التدريب الصيفي لـ 220 طالب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية (1)



التدريب الصيفي لـ 220 طالب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية (2)



التدريب الصيفي لـ 220 طالب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية (3)



التدريب الصيفي لـ 220 طالب بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب بالمنوفية (4)



