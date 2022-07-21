بدء اجتماع إطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية بالجامعة العربية

بيشوى رمزى

انطلق، اليوم الخميس، اجتماع إطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة التحديات البيئية فى المنطقة العربية.

وتأتي أهمية التقرير في ظل تزامن انطلاقه مع اقتراب قمة المناخ، والمقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل

ويهدف الحدث إلى عرض التحديات البيئية الرئيسية في المنطقة وتشجيع نقاش ومفتوح وبناء حول دور العلم وقدرته على المساهمة في توجيه عملية صنع القرار ووضع السياسات العامة.

ويتضمن البرنامج مشاركة عدد من المسؤولين، على رأسهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والمديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن، كما ستعقد حلقة نقاش مع خبراء التقرير في جميع أنحاء المنطقة العربية.