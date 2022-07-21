اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

بدء اجتماع إطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية بالجامعة العربية

الخميس، 21 يوليه 2022 11:15 ص
بدء اجتماع إطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية بالجامعة العربية الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انطلق، اليوم الخميس، اجتماع إطلاق التقرير السادس لتوقعات البيئة العالمية، وذلك بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لمناقشة التحديات البيئية فى المنطقة العربية.
 
وتأتي أهمية التقرير في ظل تزامن انطلاقه مع اقتراب قمة المناخ، والمقرر انعقادها في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل 
 
ويهدف الحدث إلى عرض التحديات البيئية الرئيسية في المنطقة وتشجيع نقاش ومفتوح وبناء حول دور العلم وقدرته على المساهمة في توجيه عملية صنع القرار ووضع السياسات العامة.
 
ويتضمن البرنامج مشاركة عدد من المسؤولين، على رأسهم وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والمديرة التنفيذية لبرنامج الامم المتحدة للبيئة إنجر أندرسن، كما ستعقد حلقة نقاش مع خبراء التقرير في جميع أنحاء المنطقة العربية.
 
 
 

الجامعة العربية

تقرير توقعات البيئة العالمية

قمة المناخ

شرم الشيخ

قمة المناخ في شرم الشيخ



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة