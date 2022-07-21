بايدن يتوقع التحدث مع الرئيس الصينى خلال الأيام المقبلة

يعتزم الرئيس الأمريكى جو بايدن التحدث مع نظيره الصيني شى جين بينج خلال الأيام المقبلة في وقت يتصاعد فيه التوتر بين البلدين.
وقال بايدن للصحافيين لدى عودته من رحلة تتعلق بالمناخ إلى ماساتشوستس: "أعتقد أنني سأتحدث مع الرئيس شي في غضون الأيام الـ10 المقبلة".
وستأتي المكالمة المزمعة منذ وقت طويل بين الزعيمين في ظل التوتر المستمر بشأن وضع تايوان التي تعتبرها الصين إقليماً منشقاً عنها.
كما ستأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضاً حاداً للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين للمساعدة في تقليل ضغوط التضخم على المستهلكين الأمريكيين.
كما ألقى بايدن بظلال من الشك على رحلة أفادت أنباء بأن رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى تعتزم القيام بها إلى تايوان الشهر المقبل، إذ قال "أظن أن الجيش يعتقد أنها ليست فكرة جيدة في الوقت الحالي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة