بالأسماء.. إصابة 9 أشخاص بينهم 3 أطفال فى انقلاب سيارة على طريق العلمين

مطروح - فريق المحافظات

استقبل مستشفى العلمين التخصصى التابعة لمحافظة مطروح مساء اليوم، الخميس 9 مصابين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق وادى النطرون، وتلقيهم العلاج اللازم.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 9 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث بطريق العلمين وادى النطرون وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

كانت مستشفى العلمين استقبلت المصابين فى حادث تصادم طريق العلمين وادى النطرون كل من " رضا شعبان عبدالواحد، 38 سنة مصاباً بكدمة فى العين اليمنى و مالك رضا شعبان 8 سنوات اشتباه كسر باليد اليسرى ورضا عبدالعزيز عبدالشافي، 37 سنة مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية وسارة والى أمين 18 سنة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة فى الجسم.

وأحمد وائل أمين، 12 سنة مصاباً باشتباه كسر بالساق اليمنى و معاذ رضا شعبان 3 سنوات مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ومحمد هشام محمد عبدالفتاح، مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم و نورة عادل لطفي، 24 سنة مصابة باشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية و أحمد محمد عبدالفتاح، 38 سنة مصاباً بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات فى الواقعة.