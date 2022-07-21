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انقطاع المياه عن المعادى والمقطم و5 مناطق أخرى بالقاهرة لمدة 8 ساعات

الخميس، 21 يوليه 2022 10:16 ص
انقطاع المياه عن المعادى والمقطم و5 مناطق أخرى بالقاهرة لمدة 8 ساعات انقطاع المياه - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق (المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا (عزبة الهجانة سابقا ))،  لمدة 8 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22-7-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23-7-2022، نظراً لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

 


انقطاع المياه

مشروعات المياه

محافظه القاهره

شركه مياه القاهره



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