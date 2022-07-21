انخفاض أسعار الغاز فى أوروبا بعد الإعلان عن الضخ لألمانيا

وكالات الأنباء

انخفضت أسعار الغاز فى أوروبا، فى تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 6.5% بعد تقارير أفادت باستئناف ضخ الغاز الطبيعى من روسيا إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب "نورد ستريم 1"، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وبحلول الساعة 09:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للغاز لشهر أغسطس المقبل فى مركز TTF في هولندا بنسبة 6.5%، إلى 1532 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وتم اليوم استئناف ضخ الغاز الطبيعي عبر مسار "نورد ستريم 1"، بعد الانتهاء من أعمال صيانة خطط لها مسبقا. ووفقا لما ذكرته شركة "نورد ستريم" (Nord Stream AG) المسؤولة عن خط الأنابيب هذا فإنه يجري ضخ 40% من الاستطاعة الكلية لخط الأنابيب هذا.

وتوقف ضخ الغاز عبر المسار "نورد ستريم 1" (أنبوب غاز بين روسيا وألمانيا تم مده عبر قاع بحر البلطيق) من 11 وحتى 21 يوليو الجاري وذلك بسبب أعمال صيانة دورية.