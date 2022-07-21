اليونان تعارض خطة الاتحاد الأوروبي بخفض استهلاك الغاز الروسي بنسبة 15%

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كشف المتحدث باسم الحكومة اليونانية يانيس إيكونومو، اليوم الخميس، أن الحكومة اليونانية ستعارض اقتراح الاتحاد الأوروبي بخفض استخدام الغاز الروسي طوعا بنسبة 15 %، ابتداء من شهر أغسطس المقبل؛ بهدف التخفيف من تداعيات احتمال التوقف الكامل للإمدادات من روسيا.



وقال المسئول اليوناني - في إفادة صحفية، وفق ما أوردته صحيفة "كاثمريني" اليونانية - إن "الحكومة لا توافق من حيث المبدأ على اقتراح المفوضية لخفض استهلاك الغاز الطبيعي بنسبة 15 %.. لقد قدمنا ​​مقترحات في هذا الصدد وما زلنا نعتقد أن مقترحاتنا يمكن أن توفر حلولًا".



وكانت المفوضية الأوروبية قد طلبت - أمس - من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خفض استخدام الغاز طوعا خلال الأشهر المقبلة لتجنب حدوث اضطراب كبير في الصناعات في الشتاء المقبل.



يشار إلى أن وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس كان قد قال - في مقابلة صحفية في وقت سابق - إن 70 % من الغاز الطبيعي الذي تستورده اليونان يٌستخدم لتوليد الكهرباء؛ مما يعني أن أي تخفيضات ستضر بالمنازل والشركات.



وأضاف أن الدولة أعربت بالفعل عن عدم موافقتها على الاقتراح و"اتخذت جميع الإجراءات اللازمة" لضمان الإمدادات.



جدير بالذكر أن إسبانيا والبرتغال قد أعلنتا ردود فعل مماثلة.