اليوم السابع
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أكرم القصاص
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اليمن: انتهاكات الحوثى تؤثر على استمرار الهدنة

الخميس، 21 يوليه 2022 12:00 ص
اليمن: انتهاكات الحوثى تؤثر على استمرار الهدنة اليمن - أرشيفية
وكالات

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أكدت السفارة اليمنية في الأردن أن الانتهاكات المتواصلة لجماعة الحوثي تؤثر على استمرار الهدنة، وتنسف جهود المجتمع الدولي في الحفاظ على مساعي السلام.


وقالت، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه انتهاك صارخ للهدنة، حيث تقوم بعدوان سافر على قرية خبزة في محافظة البيضاء وقصفها بالدبابات والمدافع، وتفرض حصارا خانقا ومذلا على أهلها نتج عنه سقوط عدد من الشهداء والجرحى".


وأضافت السفارة أن الحكومة اليمنية تدعو إلى سرعه تحرك الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع الدولي، للضغط على الحوثى، وإيقاف هذه الاعتداء، وفك الحصار والالتزام بالتهدئة، كما تحذر من الكارثة الإنسانية والقتل الجماعي الذي ينتظر أهالي قرية خبزة، جراء استمرار العدوان الحوثي على القرية وأهلها".


اليمن

جماعة الحوثى

انتهاكات الحوثى

الأوضاع فى اليمن



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