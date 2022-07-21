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الوصايا الأمنية العشر للجماهير قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك

الخميس، 21 يوليه 2022 11:00 ص
الوصايا الأمنية العشر للجماهير قبل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك الاهلى والزمالك - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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يستعد فريقا الأهلى والزمالك للمباراة المقرر أن تجمعهما مساء اليوم الخميس في نهائي كأس مصر، وأعلن الجهازان الفنيان للناديين حالة الاستنفار داخل صفوف الفريق، من أجل الفوز وحسم لقب البطولة ، ومع حالة الترقب الجماهيري، وضع خبراء الأمن عددًا من الوصايا للجماهير، للخروج بالمباراة في مشهد حضاري، أبرزها:

 

1.   منع دخول الشماريخ نهائياً لداخل الاستاد.
 
2.   منع حمل لافتات مسيئة أثناء المباراة.
 
3.   منع التجمع أمام البوابات الرئيسية للاستاد.
 
4.   الانصياع لتعليمات رجال الأمن المكلفين بالتأمين.
 
5.   الالتزام بقواعد التفتيش المعمول بها لدى دخول الاستاد.
 
6.   منع دخول الاستاد بعد الساعة السادسة مساءً.
 
7.   يحذر التعرض للاعبي الفريقين بأى وسيلة من الوسائل.
 
8.   الالتزام بالأماكن المخصصة للجماهير والدخول من البوابات المحددة بالتذاكر.
 
9.   إخلاء الاستاد عقب الانتهاء من المباراة.
 
10. الخروج بمظهر حضارى يليق بسمعة الرياضة المصرية.
 
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين المباراة، وتأمين دخول وخروج الجماهير وممرات اللاعبين، ووضعت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية خطة لتأمين طاقم التحكيم الأجنبي الذي سيدير المباراة البولندي شيمون مارتشينياك حكما لمباراة.
 

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