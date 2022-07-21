النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة عثر عليها غارقة بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثة فتاة عثر عليها غارقة بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمى.





تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة شرطة النجدة بوجود جثة طافية بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة سعدون دائرة قسم شرطة بلبيس، تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لفتاة في العقد الثانى من العمر ترتدى ملابسها كاملة مجهول الهوية والعنوان، تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس المركزى، لتوقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، تم تحرير محضر بالواقعة يحمل الرقم 2070 إدارى قسم شرطة بلبيس



وبالعرض على النيابة العامة بمركز بلبيس طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، لبيان وجود شبهة جنائية فى الوفاة من عدمه.











