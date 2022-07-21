وكالات

أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بمدينة مراكش، مباحثات مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.