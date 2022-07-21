أجرى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بمدينة مراكش، مباحثات مع أكينومي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب.
وتناولت المباحثات مختلف أوجه الشراكة بين المغرب والمؤسسة المالية الإفريقية، وسبل تقويتها وتطويرها، حيث أعرب رئيس الحكومة المغربية عن ارتياحه لمستوى التعاون القائم ولأهمية البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الكبرى التي نفذها المغرب في إطار الشراكة مع البنك الافريقي للتنمية.
كما تمت مناقشة التحديات التي تواجهها الاقتصادات العالمية.
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