وهيئة تحدي الألفية هي وكالة أمريكية حكومية، تتمثل مهمتها في الحد من الفقر من خلال النمو الاقتصادي.

وعبرت أليس أولبرايت، الوفد المرافق لها، عن ارتياح الهيئة لمستوى التعاون القائم مع المغرب، لما تشهده الشراكة آفاقا جديدة، تماشيا مع النجاحات التي حققها المغرب على مختلف المستويات.



من جهته، أكد أخنوش أن المغرب مستمر في تنفيذ مختلف التزاماته في ما يخص برنامج تحدي الألفية، الموقع بين حكومة المغرب ونظيرتها الأمريكية، ممثلة بـ “هيئة تحدي الألفية”، منوها، في الوقت نفسه، بالتقدم الملحوظ المسجل على مستوى تنفيذ مختلف المشاريع التي يشملها برنامج التعاون “الميثاق الثاني”.، مؤكدا أن موضوعات الميثاق توجد في صلب أولويات الحكومة، والمتمثلة في التربية والتاهيل، والعمل وادارة العقار.