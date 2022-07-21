المشدد 10 سنوات لعامل بتهمة حيازة كمية من البانجو وبندقية خرطوش بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لإدانته في القضية رقم 5206 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 959 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.



تعود أحداث القضية لشهر ابريل المنصرم من العام الجارى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد قيام ضباط الأجهزة الأمنية بضبط "هانى ف م" 45 عاما عامل مقيم دائرة مركز بلبيس، لحيازته كمية من جوهر البانجو المخدر بقصد الاتجار، وسلاح نارى بندقية خرطوش وطلقة لذات العيار دون ترخيص.



تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.



