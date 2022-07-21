اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 11:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 80 مشترى دولى في النسخة الرابعة من"HATS"

الخميس، 21 يوليه 2022 11:18 ص
المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 80 مشترى دولى في النسخة الرابعة من"HATS" شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فتح باب الاشتراك في النسخة الرابعة من معرض "HATS" والذي يعتبر المعرض الأكبر والأهم في قطاع الصناعات الهندسية، وذلك بمشاركة قرابة 80 مشترٍ دولي، وذلك لتوقيع عقود تصديرية من مصر في إطار خطة المجلس التصديري للنهوض بالصادرات ودعماً لخطة الدولة لتحقيق استراتيجية الـ 100 مليار دولار.
 
وأضاف المجلس التصديري في بيان له اليوم الخميس، أن المعرض يجرى تنظيمه في مصر خلال الفترة من 2-4 أكتوبر 2022، بهدف زيادة الصادرات المصرية من قطاع الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ، والذي يستهدف عقد عشرات اللقاءات الثنائية مع المشترين الدوليين المقرر استقبالهم على هامش هاتس.
 
وأشار المجلس إلى أن معرض «هاتس» يعتبر أحد أهم الفاعليات التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية سنوياً بهدف مساعدة المصدريين المصريين المتخصصين في قطاعات الأجهزة المنزلية وأدوات المطبخ المائدة والضيافة، لاختراق أسواق دولية جديدة والوصول إلى فرص تصديرية حقيقية وواعدة خلال الفترة القادمة، ضمن خطة المجلس للنهوض بالصادرات واستمرار صحوة الصادرات التي يجري تحقيقها للعام الثاني على التوالي رغم الأحداث العالمية.
 
وأكد المجلس التصديري أن معرض هاتس يعد الحدث الأكبر والأضخم الوحيد في مصر الذي يخدم هذه القطاعات المهمة بطريقة فعالة وملائمة لطبيعة هذه القطاعات من خلال استضافة بعثة من أكبر المشترين الدوليين بأهم الأسواق الواعدة، لحضور الحدث في القاهرة وعقد لقاءات ثنائية متخصصة مع الشركات المصرية المشاركة وزيارات ميدانية للمصانع.

معرض HATS

معرض هاتس

هاتس

معارض مصر

المجلس التصديري للصناعات الهندسية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة