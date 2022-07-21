الكشف على 762 حالة فى قافلة شاملة لجامعة جنوب الوادى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

قنا صابر سعيد

نظمت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة متعددة التخصصات بقرية الرواتب بمركز أبوتشت وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، وإشراف والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

قال الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، إن القافلة شملت قافلة طبية بشرية وندوات قام بها متخصصون من كلية التربية النوعية والتجارة والتمريض، كما أن القافلة الطبية قام بها أطباء متخصصين ومتميزين في مختلف التخصصات من كلية الطب البشرى بالجامعة، مع صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن القافلة قامت بالكشف وصرف العلاج المجانى لـ 762 حالة وأن الحالات جاءت كالتالى 235 رمد، 12 نساء وتوليد، 50 أنف وأذن وحنجرة، 90 جلدية و 5 نفسية وعصبية، 220 أطفال، 50 باطنة ، 100 عظام، بالإضافة إلى بحث حالة واحدة من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما قام صندوق مكافحة وعلاج الادمان بتوزيع الملصقات والتوعية بمخاطر الادمان على صحة الفرد وتأثيره على الاسرة والمجتمع.

وأشار الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن القافلة قامت بعمل ندوات تثقيفية لأهالى القرية، حيث قامت الدكتورة نادية أبو المجد محمد، المدرس المساعد بقسم الموسيقى بكلية التربية النوعية بتوعية الاطفال إلى أهمية الفن والموسيقى في حياتنا اليومية، كما قامت بتنمية المهارات الفنية لدى الاطفال من خلال استخدام العاب موسيقية كلعبة الكراسي الموسيقية.



