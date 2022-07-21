وقال بيسكوف، فى تصريحات وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس، "كل شيء على ما يرام، الرئيس بوتين بصحة جيدة".

وأضاف أن "المتخصصين في الإعلام الأوكراني والأمريكي والبريطاني أطلقوا العديد من المعلومات المزيفة حول صحة الرئيس الروسي خلال الأشهر الأخيرة".

وتعليقا على اعتذار بوتين خلال مشاركته أمس الأربعاء في منتدى "أفكار قوية لوقت جديد" في موسكو عن السعال الذي عزاه إلى "كثرة نشاط" مكيفات الهواء خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، قال بيسكوف "هذا يحدث، إنه ليس بالأمر المهم".

وأضاف بيسكوف: "بالنسبة لمكيفات الهواء ، نعم ، في الواقع ، كانت الحرارة في الخارج أربعين درجة مئوية وكان الجو باردا أثناء عمل المكيفات".