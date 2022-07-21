القبض على سيدة قتلت زوجها بسبب خلافات أسرية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تجردت سيدة بقرية كفر العرب التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما أقدمت على قتل زوجها إثر خلاقات بينهما، حيث جري نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى تلا المركزي، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بقيام ربة منزل بقتل زوجها في قرية كفر العرب بدائرة المركز، بالانتقال والفحص، تبين مقتل مدرس بالمعاش بطعنة نافذة في الصدر، بعد مشاجرة بينه وبين زوجته، في مطبخ المنزل في قرية كفر العرب التابعة لدائرة مركز تلا، بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم القبض على المتهمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.















