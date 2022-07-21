اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 يوليه 2022 02:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على سيدة قتلت زوجها بسبب خلافات أسرية فى المنوفية

الخميس، 21 يوليه 2022 02:39 م
القبض على سيدة قتلت زوجها بسبب خلافات أسرية فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تجردت سيدة بقرية كفر العرب التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، من مشاعر الإنسانية، وذلك عندما أقدمت على قتل زوجها إثر خلاقات بينهما، حيث جري نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى تلا المركزي، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بقيام ربة منزل بقتل زوجها في قرية كفر العرب بدائرة المركز، بالانتقال والفحص، تبين مقتل مدرس بالمعاش بطعنة نافذة في الصدر، بعد مشاجرة بينه وبين زوجته، في مطبخ المنزل في قرية كفر العرب التابعة لدائرة مركز تلا، بمحافظة المنوفية، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وتم القبض على المتهمة، وجارى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.







 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

كفر العرب

جربمة قتل

امن المنوفيه

مباحث تلا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة