القابضة للقطن: تشغيل المصانع الجديدة بكفاءات محلية من العاملين بالشركات

كتب عبد الحليم سالم

تواصل القابضة للقطن والغزل والنسيج استكمال مشروع تطوير الشركات الجديدة وتدشين مصانع جديدة تمهيدا لاستيراد الماكينات من سويسرا وإيطاليا بتكاليف تصل لنحو 23 مليار جنيه.

أشار مصدر بقطاع الأعمال العام ، أن مصانع المرحلة الأولى قاربت على الانتهاء ، خاصة مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، لافتا أن كفاءات من العاملين بالشركة ستتولي تشغيل الماكينات الجديدة، خاصة بعد تدريب عدد مناسب من العاملين على عمليات التشغيل طوال الفترة الماضية على نفس موديلات الماكينات التى يتعمل فى المصانع .

أضاف المصدر، أن هناك أولوية لتدريب العاملين ورفع الكفاءة للتعامل مع الماكينات الجديدة ، بما يضمن خروج منتج بجودة عالية مع الحفاظ على حالة الماكينات الحديثة ، موضحا أن خبراء من الشركات الموردة الماكينات الجديدة ستتولى الاشراف علي عمليات التشغيل التجريبي والمبدئي ،بجانب مشرفين مصريين ممن تدربوا عليها .

من المتوقع تشغيل مصنعي 4 و1 بالمحلة الفترة المقبلة، على أن يتم تشغيل بقية المصانع خلال العام المالى المقبل ، تزامنا مع هيكلة العمالة وانتقاء الكفاءات لتولي مختلف القطاعات والادارات وفق الهيكل الجديد للشركات المعتمد من وزارة قطاع الأعمال العام.