القابضة للتشييد: نقلة كبيرة للشركات التابعة بفضل نمو قطاع الإسكان والعقارات

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير ، أن الشركات التابعة بصدد تحقيق نقلة كبيرة وغير مسبوقة على مستوى نمو الأرباح والإيرادات مدفوعة بمشروعات تطوير كبيرة، أغلبها بالمشاركة مع مطورين عقاريين والقطاع الخاص على أراض تملكها شركات الإسكان التابعة.

أضاف أبو العطا لـ"اليوم السابع" أن هناك مشروعا كبيرة سيتم تطويرها بالتنسيق مع العديد من الجهات على رأسها مشروع تطوير هضبة المقطم بنحو 32 مليار جنيه وبعوائد تصل لـ61 مليار جنيه ويخص شركة النصر، بجانب مشروعات تطوير نيو هليوبوليس ومناطق أخرى تابعة لشركة مصر الجديدة، علاوة على مشروعات كبيرة تخص شركات المعادى ومدينة نصر والاسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية وباقى شركاتنا المشتركة.

أشاد رئيس القابضة للتشييد بجهود الدولة فى تهيئة الاقتصاد؛ لاستقبال استثمارات ضخمة بعد التطوير الكبير والشامل فى مجالات الطرق والكبارى والبنية الأساسية والمرافق خاصة فى مختلف ربوع البلاد، علاوة على تدشين مشروعات عملاقة ، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وبقية المدن الجديدة التى تمثل تنمية حقيقة لم يسبق أن حدثت فى مصر.