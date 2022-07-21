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العربية: عقوبات أوروبا ضد روسيا استثنت المعاملات البنكية الخاصة بمنتجات الزراعة

الخميس، 21 يوليه 2022 06:18 م
العربية: عقوبات أوروبا ضد روسيا استثنت المعاملات البنكية الخاصة بمنتجات الزراعة الاتحاد الأوروبى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال مراسل قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، إن حزمة العقوبات الأوروبية السابعة ضد روسيا تدخل حيز التنفيذ، موضحا أن أوروبا تسمح بتعاملات بنكية لروسيا في مجالات تجارة المنتجات الزراعية والأسمدة.

 

وأضاف مراسل قناة العربية، إن عقوبات أوروبا ضد روسيا استثنت المعاملات البنكية الخاصة بمنتجات الزراعة والأسمدة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يشدد على حظر تصدير التكنولوجيا إلى روسيا، وتابع مراسل قناة العربية، أن الاتحاد الأوروبي يحظر بشكل كامل استيراد الذهب والمجوهرات من روسيا.


روسيا

الاتحاد الاوروبى

اخبار عالمية



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