العثور على جثة شاب ملقاة على إحدى السيارات بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة العثور على جثة شخص ملقاة على إحدى السيارات بجوار مدرسة طه حسين دائرة قسم أول الإسماعيلية، وجار نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أحد المواطنين مفاده العثور على جثة شخص بكامل ملابسه ملقاة على إحدى السيارات بجوار مدرسة طه حسين دائرة قسم أول الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية وسيارة إسعاف إلى مكان البلاغ. وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث قسم أول الإسماعيلية، من جهودهم للتوصل إلى هوية الشباب وكشف ملابسات وظروف الواقعة، جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.