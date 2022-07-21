العثور على جثة سيدة داخل منزل فى حلوان

عثر رجال المباحث على جثة سيدة متوفية داخل منزل بشارع الترعة بمدينة حلوان، وتشير التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي بمنطقة الملاءة بعرب غنيم فى حلوان، مفاده العثور علي جثة سيدة متوفية داخل منزل بشارع الترعة، دائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة سيدة فى منتصف العقد الخامس من العمر، وترتدى كامل ملابسها.

وكشف تقرير مفتش الصحة المبدئي ان الوفاة طبيعية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا يوجد شبهة جنائية حول الوفاة.