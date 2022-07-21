وأفادت الشركة - فى بيان نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، بأنه ومع تغطية متوسط 2.5 طائرة بدون طيار لكل 100 كيلومتر من خطوط الكهرباء، فإن الشركة تضع حالياً جميع خطوط النقل الرئيسية تحت الفحص بواسطة الطائرات بدون طيار.

وأضافت أنه استناداً إلى إحصائيات شبكة الطاقة الثلاثية الأبعاد، يمكن للطائرات بدون طيار أن تفي بوظائف مثل التخطيط التلقائي للطريق والمراقبة في الوقت الفعلي" مشيراً إلى أن شبكة الطاقة الثلاثية الأبعاد في جيانجسو تضم الآن 32 ألف كيلومتر من خطوط النقل، مضيفة أن الطائرات بدون طيار مزودة بقدرات تحديد المواقع عالية الدقة على مستوى السنتيمتر وإمكانيات التعرف على الصور على مستوى المليمتر وتتميز بكفاءة تبلغ ستة أضعاف كفاءة الفحص اليدوي التقليدي.