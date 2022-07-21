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الصحة تكشف 5 طرق للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة

الخميس، 21 يوليه 2022 06:00 ص
الصحة تكشف 5 طرق للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته الجديدة الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن 5 نصائح هامة للحد من انتشار متحور كورونا أوميكرون حيث تضمنت ضرورة ارتداء الكمامة وغسيل اليد بالاضافة إلى المحافظة التباعد الاجتماعى فضلا عن تناول الخضراوات والفاكهة وتلقى لقاح كورونا وجرعاتة التنشيطية.

وأضاف الدكتور حسام عبد العفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"اليوم السابع": لم يعد هناك قوائم انتظار للقاح مطلقا وكل من يسجل للحصول علية يتم ارسال الرسالة له بشكل سريع وعاجل مضيفا أن الجرعة الثالثة والرابعة لا تشترط وجود رسالة وانما يمكن الحصول عليها من اى منفذ.

وأكد "عبدالغفار" جاهزية واستعداد كافة المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة للتعامل مع المستجدات الحالية والمستقبلية للجائحة، مشيراً إلى توجيه الوزير كافة مديرى المديريات الصحية بالمحافظات بالتأكد من تدريب جميع العاملين على تنفيذ الخطط المختلفة للتعامل  مع أي مستجدات خاصة بالجائحة حال الاحتياج، كما أكد  على ضرورة المتابعة الدائمة لتوافر مخزون استراتيجي كافِ من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بعلاج فيروس كورونا.


الصحة

كورونا

اوميكرون

متحورات اوميكرون

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