اليوم السابع
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الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات

الخميس، 21 يوليه 2022 10:11 ص
الصحة تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
كتب وليد عبد السلام

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تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظات البحر الأحمر والشرقية والوادى الجديد .
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات. 
 
 
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الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

حياة كريمة



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