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الشرطة الأوروبية: تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى دول أوروبية

الخميس، 21 يوليه 2022 10:29 م
الشرطة الأوروبية: تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى دول أوروبية أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد المتحدث باسم الشرطة الأوروبية ، جان أوب جين أورت تسجيل حالات تهريب أسلحة من أوكرانيا إلى دول أوروبية، محذرة من خطر وقوعها في أيدي مجرمين وإرهابيين، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الشرطة الأوروبية ، إنه توجد مخاطر مقلقة، فعلى وجه الخصوص، لوحظ وصول أفراد مسلحين من أوكرانيا مع أسلحتهم.

ولفت المتحدث باسم الشرطة الأوروبية ، إلى أن هناك مخاوف من إمكانية تخزين الأسلحة في مخابئ بالقرب من حدود أوكرانيا لتهريبها لاحقا، مشيرا إلى أن أن هناك إعلانات على الانترنت لبيع أسلحة، مثل صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وتأكيد صحة مثل هذه الإعلانات يتطلب مزيدا من التحقق

 


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